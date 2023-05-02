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В выходные дни здания вильнюсской библиотеки Врублевских пропала памятная табличка генералу Йонасу Норейке-Ветре. Директор библиотеки Сигитас Нарбутас во вторник сказал Delfi, что ее убрали на время ремонта. Табличка передана на хранение представителям организации Pro Patria, которые ее повесили.
Со здания библиотеки Врублевских пропала памятная табличка генералу Ветре
© DELFI / Orestas Gurevičius

В воскресенье прохожие заметили, что на здании нет памятной таблички, которая наделала столько шума в 2019 году.

Нарбутас сказал Delfi, что начаты работы по капитальному ремонту здания, планируют привести в порядок фасад.

"Во время подготовки к работам строители убирают все таблички, держатели для флагов и все остальное, что есть на фасаде, после окончания работ, их вернут на место. Это временно", – заметил он.

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Нарбутас сказал о том, что табличка будет снята был уведомлен учредитель библиотеки и организация Pro Patria, по инициативе которой табличка появилась.

"Мы сняли табличку и передали ее на хранение представителям Pro Patria", – сказал он.

Нарбутас подтвердил, что после окончания работ табличку вернут на место.

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