Со здания библиотеки Врублевских пропала памятная табличка генералу Ветре

В воскресенье прохожие заметили, что на здании нет памятной таблички, которая наделала столько шума в 2019 году.

Нарбутас сказал Delfi, что начаты работы по капитальному ремонту здания, планируют привести в порядок фасад.

"Во время подготовки к работам строители убирают все таблички, держатели для флагов и все остальное, что есть на фасаде, после окончания работ, их вернут на место. Это временно", – заметил он.

Нарбутас сказал о том, что табличка будет снята был уведомлен учредитель библиотеки и организация Pro Patria, по инициативе которой табличка появилась.

"Мы сняли табличку и передали ее на хранение представителям Pro Patria", – сказал он.

Нарбутас подтвердил, что после окончания работ табличку вернут на место.