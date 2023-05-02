Со здания библиотеки Врублевских пропала памятная табличка генералу Ветре

В воскресенье прохожие заметили, что на здании нет памятной таблички, которая наделала столько шума в 2019 году.
Нарбутас сказал Delfi, что начаты работы по капитальному ремонту здания, планируют привести в порядок фасад.
"Во время подготовки к работам строители убирают все таблички, держатели для флагов и все остальное, что есть на фасаде, после окончания работ, их вернут на место. Это временно", – заметил он.
Нарбутас сказал о том, что табличка будет снята был уведомлен учредитель библиотеки и организация Pro Patria, по инициативе которой табличка появилась.
"Мы сняли табличку и передали ее на хранение представителям Pro Patria", – сказал он.
Нарбутас подтвердил, что после окончания работ табличку вернут на место.
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