В январе из-за высокой заболеваемости коронавирусом транспорт курсировал реже, сейчас расписание восстанавливают.

Что меняется?

В рабочие дни будут чаще курсировать:

Скорые автобусы 1G, 2G, 3G

Автобусы 18, 22, 28, 33, 34, 53, 74, 88

Троллейбусы 2, 3, 4, 7, 9, 16, 19

В выходные дни будут чаще курсировать

Скорые автобусы 1G, 5G

Автобусы 10, 53

Кроме того, с учетом пожеланий жителей корректируют расписания автобусов 14, 38, 115 маршрутов по рабочим дням, а в выходные 6, 12 троллейбусов.