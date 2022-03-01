В январе из-за высокой заболеваемости коронавирусом транспорт курсировал реже, сейчас расписание восстанавливают.
Что меняется?
В рабочие дни будут чаще курсировать:
Скорые автобусы 1G, 2G, 3G
Автобусы 18, 22, 28, 33, 34, 53, 74, 88
Троллейбусы 2, 3, 4, 7, 9, 16, 19
В выходные дни будут чаще курсировать
Скорые автобусы 1G, 5G
Автобусы 10, 53
Кроме того, с учетом пожеланий жителей корректируют расписания автобусов 14, 38, 115 маршрутов по рабочим дням, а в выходные 6, 12 троллейбусов.
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