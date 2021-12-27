Со вторника в Литве вступают в силу новые правила: рестораны и бары уже готовы

После того как ввели ужесточения, возник вопрос празднования Нового года в кафе и ресторанах. Однако представители этого сектора надеются, что клиенты к этому подготовились.

Президент Литовской ассоциации гостиниц и ресторанов Эвалда Шишкаускене сказала, что в секторе о переменах известно и проблем возникнуть не должно.

"Конечно, будут разные ситуации, но мы всех гостей предупреждаем", – сказала она.



"Хотелось бы работать без ограничений, но все со страхом смотрят - лишь бы вообще не закрыли, мы видим ситуацию в Норвегии и других странах. <...>. Для бизнеса какое-то шевеление все же лучше", – заметила президент ассоциации.

Глава заведения Piano Man bar Саулюс Галдикас сказал, что лучше работать с ограничениями, чем не работать вообще.

"Больше всего хочется, чтобы не повторились ошибки прошлого, когда все было закрыто на полгода, а ситуация реально только ухудшалась; скажем, закрытие не оправдало себя, значит, надо искать другие меры. Одна из них - ужесточения, связанные с "паспортом возможностей", – сказал он.

Владелец ресторанов Dine, Somm Арминас Дарасявичюс сказал: "<...> Таких, у кого "паспорт возможностей" действовать не будет, немного. <...>. У всех наших гостей есть "паспорт возможностей", они прививаются и не видят никаких проблем".

Галдикас сказал, что проверять документы будут в прежнем режиме. Он сказал, что положение этого сектора в декабре оценивает хорошо.

"Мы сравниваем не с 2020, а с 2019 г, ведь в 2020 г. мы даже не можем работать. И, скажем, заполненность похожая, может, что-то зависит от места. Но в принципе, мы ведем нормальную жизнь", – сказал он.

"Сколько есть знакомых владельцев кафе, баров, кажется, никто не жалуется на недостаток в клиентах", – заметил Галдикас.



"Если уже в декабре у кого-то мало клиентов, то время задуматься", – считает Дарасявичюс.

На вопрос, как обстоят села с бронью, Шишкаускене ответила, что все зависит от конкретного места, "но если люди хотят получить качественную услугу, то там бронь оформлять надо заранее, сейчас там осталось немного мест".

"В условиях ковида, куда лучше, когда оформляют бронь. Цены от 15 до 650 евро. Разные. В том и плюс, что в ресторане можно контролировать дистанцию, можно рассаживать людей, это самый безопасный вариант, фуршеты запрещены", – рассказала о действующих правилах Шишкаускене.

По ее словам, не только гостиницы и рестораны, но и другие секторы вынуждены будут повышать цены, поскольку уже одни расходы на энергоресурсы большие.

"Думаю, в будущем подорожает. Я говорю о секторе и вообще о литовских компаниях, поскольку расходы на энергоресурсы невозможные", – заметила она.

Дарасявичюс сказал, что блюда подорожали, но пока немного.

"В наших ресторанах цены выросли, но ненамного, поскольку подорожали продукты, которые мы закупаем. Если цены будут расти и в следующем году, то придется снова повышать цены или искать другие продукты", – заметил он.

Галдикас также сказал, что цены выросли, поскольку все дорожает.

С 28 декабря "паспорт возможностей" не смогут получить те люди, которые привились больше 7 месяцев назад и не сделали третью прививку.