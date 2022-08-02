Со вторника погода в Литве изменится, прогнозируют потепление

В ночь на среду ситуация не изменится. Небо будет почти ясным, только местами проплывут легкие облака. Утром будет 8–13, на западе страны 14–16 градусов тепла.
В среду днем вероятность дождя невелика. Днем воздух прогреется до 22 градусов тепла на северо-востоке, во многих районах будет 23–25 градусов, а на юго-западе и на юге воздух прогреется до 26–27 градусов тепла.
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