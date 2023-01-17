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МК "Услуги сообщения" информирует, что с 17 января, по просьбе пассажиров, корректируют расписание автобусов 38, 114 и 26 маршрутов.
Со вторника меняется расписание трех вильнюсских автобусов
© SĮ „Susisiekimo paslaugos“

SuНовое расписание можно найти на сайте JUDU www.judu.lt, www.stops.lt и в приложении m.Ticket.

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