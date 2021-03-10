Со среды в Литве вступают в силу важные изменения:...

Решение о возобновлении экзаменов для начинающих водителей правительство Литвы приняло после проведенных акций протеста.
Правительство Литвы также планировало в среду представить поправки, регламентирующие обязательное тестирование на коронавирус инструкторов по вождению и людей, принимающих экзамены.
Однако поскольку были неясности в формулировках, этот вопрос правительство будет обсуждать 10 марта после обеда.
С 10 марта все приезжающие в Литву должны предъявить отрицательный результат теста на коронавирус (он должен действовать не меньше 3 суток). Эти требования не распространяются на людей, которые едут через Литву транзитом, на переболевших коронавирусом людей и привитых, а также на лиц младше 16 лет.
До сих пор тест можно было сдать, уже приехав в Литву.
Второй карантин в Литве действует до 31 марта 2021 года.
Правительство понемногу снимает действующие ограничения.
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