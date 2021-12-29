Со среды погода в Литве изменится, идет потепление

Большую часть дня в Литве будет солнечно, только на западе ожидается более высокая облачность. Без осадков. Будет дуть холодный юго-западный ветер, скорость ветра местами до 15 м/с. Днем будет 3–8 градусов мороза. Холоднее всего будет на востоке – около 6, у моря – около 4 градусов мороза.
В среду вечером и в ночь на четверг погода начнет меняться. С запада приблизится зона осадков, пойдет снег. Ночью, наибольшая вероятность, на западе, будет формироваться гололед. Местами туман. Ночью будет 3–8, на востоке страны 11 градусов мороза.
В четверг днем ожидаются осадки, мокрый снег и дождь. Ожидается туман, дождь при минусовой температуре. Ожидается от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.
По мере приближения Нового года ожидаются осадки, гололед.
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