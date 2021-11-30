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С 1 декабря 2021 года в Литве для получения "паспорта возможностей" требуется сдавать ПЦР-тест (тест на антигены больше не действует). Отрицательный результат теста будет действовать 72 ч. с момента взятия образца.
Со среды для получения "паспорта возможностей" надо сдавать ПЦР-тест
© DELFI / Josvydas Elinskas

Кроме того, за ПЦР-тест на "паспорт возможностей" надо платить из своего кармана.

Бесплатно этот тест могут сдать только беременные и лица, которые не могут прививаться по медицинским показаниям.

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