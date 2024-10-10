Со следующей недели на ул. Калварию в столице ждут новые ограничения

С понедельника работы будут проводить на нескольких участках ул. Калварию между ул. Тургаус и Львиво, поэтому движение на этом участке в обе стороны будет проходить только по одной полосе. Из-за сужения дороги возможны заторы. Водителям рекомендуют выбирать альтернативные маршруты по ул. Шейминишкю и Тускулену или Гележинё Вилко и Жальгирё.