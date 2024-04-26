Со следующего года рецептурные препараты будут выписывать на более длительный срок

Сейчас врач может выписать рецепт не дольше чем на полгода. После того как была введена новая услуга консультации провизора, врач сможет назначать препараты на срок до 12 месяцев. Такие рецепты будут выписывать взрослым пациентам, которые уже определенное время принимали выписанные им препараты, после выяснения всех аспектов, изучения результатов анализов, других аспектов. Однако через 6 месяцев при продаже препарата провизор должен провести консультацию и выяснить - продать пациенту препарат или направить его к врачу для дополнительной консультации.