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После короткого перерыва в Вильнюсе снова появится уличный каток. В этом году он будет действовать около Белого моста, пишет madeinvilnius.lt.
Со следующей субботы в Вильнюсе откроется каток
© DELFI / Rafael Achmedov

ПУ Active Vilnius сообщает, что официальное открытие катка состоится 27 ноября, в 17.00 ч. На открытии выступит группа фигуристов Sidabrinė pačiūža.

"Сразу после этого, в 17.30 ч. каток откроют для всех горожан. Сеанс будет бесплатным, но придется стоять в живой очереди", – сказано в сообщении.

После бесплатного сеанса, на арене можно будет кататься до 23.15 ч. Продолжительность одной сессии – 45 минут, перерыв для подготовки льда – 30 минут. Одновременно на катке могут находиться 68 человек. Стоимость сессии – 4,50 евро (с арендой коньков).

В этом году каток находится под крышей. На арене установят трибуны, рядом будет работать кафе.

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