"На следующей неделе мы пригласим прививаться жителей 45+ лет, - пишет мэр. – Сосредоточьтесь и закатайте рукава!"
"Вильнюсцы, вакцина есть. Да, положение с COVID-19 в Вильнюсе очень Очень прошу - не расслабляйтесь раньше времени, пример других стран показал, что вакцинация в самом начале создает иллюзию будто вирус побежден, и тогда приходит третья волна.
Но свобода от страха, карантинов и смертельной опасности уже тут - мы получили много вакцины (спасибо Минздраву и правительству), сегодня/завтра приглашение на вакцинацию получат все вильнюсцы и гости столицы (спасибо МВД за помощь).
Проверьте на сайте http://vakcina.vilnius.lt/ - может, вы уже можете регистрироваться на прививку. А если вам 55 лет и больше - вы точно можете прививаться. Люди вашего возраста составляют половину пациентов в больницах - не рискуйте, приходите на прививку", - призвал мэр столицы Литвы.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Со следующей недели в Вильнюсе будут прививать жителей с 45 лет (5)
Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс в фейсбуке призвал...
В Вильнюсе около центра Litexpo стоят очереди приехавших на прививку (5)
В четверг вышла из строя информационная система,...
"Delfi Главное": отношения с Россией - новая низшая точка? (129)
Литва , Латвия и Эстония , солидаризируясь с Чехией,...
Премьер-министр Литвы: вакцины станет больше, можно будет снизить возрастную планку (54)
Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните сказала, что...
После очередного скачка профессор призвал принять новое решение: это неизбежно (46)
Количество новых случаев коронавируса в Литве резко...