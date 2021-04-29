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Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс в фейсбуке призвал снизить планку прививаемых жителей до 45+.
Remigijus Šimašius
Remigijus Šimašius
© DELFI / Orestas Gurevičius

"На следующей неделе мы пригласим прививаться жителей 45+ лет, - пишет мэр. – Сосредоточьтесь и закатайте рукава!"

"Вильнюсцы, вакцина есть. Да, положение с COVID-19 в Вильнюсе очень Очень прошу - не расслабляйтесь раньше времени, пример других стран показал, что вакцинация в самом начале создает иллюзию будто вирус побежден, и тогда приходит третья волна.

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Но свобода от страха, карантинов и смертельной опасности уже тут - мы получили много вакцины (спасибо Минздраву и правительству), сегодня/завтра приглашение на вакцинацию получат все вильнюсцы и гости столицы (спасибо МВД за помощь).

Проверьте на сайте http://vakcina.vilnius.lt/ - может, вы уже можете регистрироваться на прививку. А если вам 55 лет и больше - вы точно можете прививаться. Люди вашего возраста составляют половину пациентов в больницах - не рискуйте, приходите на прививку", - призвал мэр столицы Литвы.

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