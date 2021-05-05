Со следующей недели Литва объявит о начале массовой вакцинации

Delfi обратил внимание на то, что в Вильнюсе уже прививают людей старше 45 лет. В большинстве муниципалитетов все еще прививают людей в группе 65+.
Канцлер Минздрава Юргита Гребенковене сказала Delfi, что вскоре хорошие новости услышат жители всей Литвы.
"Это связано с массовой вакцинацией или началом поэтапной вакцинации. Мы намерены на следующей неделе объявить начало массовой вакцинации. Можно сказать, что вот уже осталось пять минут до массовой вакцинации. Мы видим по цифрам, что большая часть муниципалитетов уже исчерпала запасы в сфере приоритетных групп, поэтому идем (не только в Вильнюсе, но и в других муниципалитетах) к более молодым группам", - сказала канцлер, заметив, что всех жителей одновременно информируют о начале массовой вакцинации.
"Наша цель – стартовать одновременно. Мы видим, что некоторые муниципалитеты уже перешли к более молодым группам. Мы хотим дать официальный старт. Будьте активны, прививайтесь, вакцина есть, не медлите", - сказала Гребенковене.
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