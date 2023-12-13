Со следующего года жители Вильнюса будут платить больше за вывоз мусора

"При пересмотре размера платы мы учитывали количество отходов, которые будут собраны в следующем году, развитие недвижимости, рост расходов на утилизацию отходов и объем этих услуг", — сказала глава отдела управления отходами Вильнюсской мэрии Эгле Бернотавичене.

Плата за утилизацию коммунальных отходов для владельца средней квартиры площадью 60 кв. м составит около 58 евро в год, по сравнению с 46 евро в 2023 году.

В 2024 году объем смешанных коммунальных отходов, подлежащих сбору и утилизации, составит 143 597,43 тонны в год. В стране также будет введен обязательный сбор пищевых отходов.

Изменится и срок оплаты сбора за четвертый квартал. В настоящее время, если плательщик выбирает поквартальную оплату, каждый взнос должен быть оплачен до последнего дня текущего квартала.

При таком изменении платеж за четвертый квартал должен быть оплачен до 31 октября, а Администратор сможет направить напоминание о задолженности уже в ноябре.