Со следующего года рецептурные препараты будут выписывать на более длительный срок

Сейчас врач может выписать рецепт не дольше чем на полгода. После того как была введена новая услуга консультации провизора, врач сможет назначать препараты на срок до 12 месяцев. Такие рецепты будут выписывать взрослым пациентам, которые уже определенное время принимали выписанные им препараты, после выяснения всех аспектов, изучения результатов анализов, других аспектов. Однако через 6 месяцев при продаже препарата провизор должен провести консультацию и выяснить - продать пациенту препарат или направить его к врачу для дополнительной консультации.
Эта услуга – индивидуальная консультация, во время которой провизор обсудит с пациентом процесс применения препарата и управления хроническим заболеванием, объяснит пациенту, как решать проблему применения лекарств. Если никаких проблем нет или будут таки, какие пациент может решить с помощью провизора, то пациент получит препарат, а если нет, то провизор направит пациента к врачу.
"Благодаря новой услуге, провизор сможет проявить свою компетентность, наблюдать за тем, как пациент соблюдает рекомендации, просвещать пациента и вовлекать его в процесс лечения лекарствами. Также будут поощрять рациональное использование лекарств, уменьшатся очереди к врачам. Врач сможет уделять больше внимания лечению и диагностике острых и сложных заболеваний", – сказала представитель Минфина Анжелика Орайте.
Она обратила внимание на то, что, по исследованиям ВОЗ, 50% пациентов неверно используют лекарства – не соблюдают указания врача, занимаются самолечением и т.д.