Парламентарий, зарегистрировавший такую ​​поправку к Закону о пенсионных накоплениях, считает, что правильнее было бы направить эти средства на повышение пенсий всех пенсионеров.

"Поскольку целью Закона о пенсионных накоплениях было обеспечение более высоких пенсий для всех граждан Литвы, а участие носит лишь частичный характер, поддерживать деньгами всех налогоплательщиков только часть участников пенсионных фондов неправильно. (...) За 18 лет своего существования Закон о пенсионных накоплениях не достиг намеченной цели", - говорит А. Сисас.

По его данным, средний показатель аннуитета в 2022 г. составляет около 65 евро, периодической выплаты – 25 евро в месяц.

По словам А. Сисаса, на пенсионные взносы из госбюджета в 2023 г. выделено 225 млн. евро. "В подготовленном Правительством пакете налоговых изменений предусмотрено упразднение льготы по налогу на доходы физических лиц, накапливающих в рамках III пенсионной ступени, имеющих инвестиционное страхование жизни. Поэтому логично было бы упразднить и поддержку II пенсионной ступени", - в пояснительной записке к документу говорит А. Сисас.

Парламентарий отмечает, что в случае принятия таких поправок ежегодно будут сэкономлены сотни миллионов евро.