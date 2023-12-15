Со следующего года перемены в системе здравоохранения: консультации смогут предоставлять медсестры и акушеры

По словам медсестры Каунасской городской поликлиники Асты Колаянскене, расширение компетентности медсестер пойдет на пользу: "Когда мы отвечаем на волнующие пациентов вопросы, мы помогаем не только пациентам, но и семейному врачу, перенимая часть его значительной нагрузки".

С 1 января 2024 г. медсестрам доверят выполнение работы, не требующей дополнительной диагностики или подбора метода лечения. Медсестры смогут консультировать пациентов, назначать анализы, прививки, продлевать рецепты, когда врач уже назначил лечение, подобрав подходящий препарат и установив дозировку.

По его словам, сокращение нагрузки улучшит доступность посещения врача: "Часть пациентов по распоряжению врача будет консультировать медсестра. Очереди уменьшатся, пациенты быстрее смогут получить услуги".

"Самостоятельные консультации – это возможность реализации своей компетентности для медсестры или акушера, предоставление консультаций, назначение анализов, комментарий результатов анализов, обсуждение средств самоконтроля и употребления лекарств. Кроме того, это поможет снять нагрузку с семейного врача", – указал представитель Минздрава Литвы Артурас Шимкус.

По словам Колаянскене, медсестры готовы к таким переменам: "Я работаю в команде семейного врача, поэтому характер моей работы изменится минимально. Но уже сейчас мы обсуждаем, как будет перераспределена работа, чтобы добиться наилучшего результата".

По словам Шимкуса, акушеры займутся в основном консультацией и присмотром за беременными, если речь идет об обычной беременности, без каких-либо осложнений.

"Беременные будут ходить не к семейному врачу, а на периодические консультации к акушеру. Акушер в рамках своей компетентности, в соответствии с установленным порядком, будет назначать анализы, следить за течением беременности, отвечать на волнующие пациентку вопросы, выписывать направление к гинекологу", – пояснил Шимкус.