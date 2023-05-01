Со 2 мая в Вильнюсе изменится расписание некоторых автобусов

Со 2 мая в рабочие дни изменится расписание следующих автобусов:
Будут чаще курсировать 5G, 5, 21, 40, 74 автобусы.
Станет более удобным расписание 20, 50, 51, 35, 36, 66, 76, 78 автобусов.
С 6 мая по выходным:
автобус 66 маршрута будет заезжать и в Парк Европы.
автобусы 6G будут останавливаться на остановке "Пучкоряй".
Будут чаще курсировать автобусы 5G и 40 маршрутов.
Информация на остановках будет обновлена 2 мая.
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