Снова придется переводить стрелки часов: Литва переходит на летнее время

В ночь на воскресенье, в 3 ч. стрелки часов переведем на час вперед.

"Было бы лучше, если бы не переводили стрелки. Все привыкли ко времени, все в порядке. Организм испытывает стресс, наверное, у всех", – сказал один вильнюсец.

Другая собеседница сказала LNK, что из-за перевода часов она выбивается из ритма, хуже спит.

"Других проблем нет", – сказала она.

Еще одна жительница столицы сказала, что особенно тяжело на это реагирует ее малолетняя дочь.

И другие собеседники LNK согласились, что из-за перевода часов приходится заново входить в ритм.

"Да, это не проходит бессследно", - сказала LNK невролог Сантаришкской клиники Рута Маменишкене.

"Не могу отрицать, первые несколько недель после перевода это действует на здоровье", – сказала специалист.

Она напомнила, что в первые недели чаще случаются ДТП по утрам, чаще фиксируются инфаркты миокарда, инсульты.

Литовские врачи вместе с врачами других стран ЕС обращались в ЕП с просьбой отменить перевод стрелок.

"Сам ЕП еще в 2019 году принял решение отказаться от перевода часов. Обещали прекратить это в 2021 году. Сейчас решение за правительствами стран ЕС. Они решение по этому вопросу не приняли", – сказала LNK заместитель главы представительства Литвы в ЕК Агне Казлаускайте.

Литовские власти говорят, что проблема в том, что большая часть стран ЕС не хочет ничего менять.

"Постоянные временные зоны должны согласовать соседи. Естественно, что это согласование затянулось. А сейчас, мы так понимаем, у ЕС есть иные приоритеты, внимание направлено на геополитическую ситуацию", – сказал LNK представитель Министерства транспорта Гитис Мажейка.

Экономист Жигимантас Маурицас говорит, что экономически выгоднее оставить летнее время.

"В результате у нас будут более светлые вечера, люди после работы смогут больше времени проводить на улице, они будут здоровее, больше денег потратят на развлечения: спорт, хобби", – сказал он.

Но, еще лучше, по его словам, по-прежнему переводить стрелки.

"В результате, зимой у нас светло с утра, солнце появляется с 8 ч., а не с 9 ч, как было бы, если бы было летнее время. Так мы делаем утро более светлым. Конечно, вечером темнеет очень рано. Но весной, летом и осенью вечера светлее", – сказал Маурицас.

Но Литве грозит третий вариант – Финляндия требует оставить зимнее время.

Если Финляндия введет то же время, что и большая часть стран Запада, это автоматически сделает Эстония. Тогда Литва и Латвия останутся две страны, которые, конечно же, последуют примеру Финляндии и Эстонии. Тогда в Литве вечно будет зимнее время", – сказал экономист.

Мажейка сказал, что этот вопрос совсем не двигается с места.

"Сейчас не принято окончательное решение", – сказал он.

Отказаться от перевода стрелок хотело бы и подавляющее число европейцев.