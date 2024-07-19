2024.07.19 07:12

Снова придет тепло, в некоторых районах ожидаются дожди

 
ru.DELFI.lt
Alinantis karštis sostinėje
Alinantis karštis sostinėje
ФОТО: Dainius Labutis | Elta

В пятницу погоду обусловит северо-восточная часть циклона, который находится над Данией.

Днем ожидается переменная облачность. Больше солнца ожидается на взморье и на юго-западе страны. На северо-востоке будет облачно с прояснениями, днем после обеда там местами пройдут небольшие дожди. Воздух прогреется до 22–27, у моря 19–21 градусов тепла.

В субботу погоду обусловит небольшое поле высокого атмосферного давления. Ночью без осадков, днем местами, наибольшая вероятность на севере страны, пройдут небольшие дожди. Ночью будет 10–15, у моря и кое-где на востоке до 16–18 градусов тепла, днем будет 23–26, на юге 28 градусов тепла.

В воскресенье условия почти не изменятся. Ночью местами в Аукштайтии, а днем на севере и на востоке пройдут небольшие дожди. Температура колеблется в пределах 12–17 градусов, днем воздух прогреется до 24–29 градусов, теплее всего будет на юге Дзукии.

В понедельник особых перемен не ожидается. Ночь будет спокойной и теплой. Днем на северо-востоке прогнозируют небольшие осадки. Снова станет тепло: днем 25–30, на юге местами 31–32 градуса.

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