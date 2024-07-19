Снова придет тепло, в некоторых районах ожидаются дожди

Днем ожидается переменная облачность. Больше солнца ожидается на взморье и на юго-западе страны. На северо-востоке будет облачно с прояснениями, днем после обеда там местами пройдут небольшие дожди. Воздух прогреется до 22–27, у моря 19–21 градусов тепла.

В субботу погоду обусловит небольшое поле высокого атмосферного давления. Ночью без осадков, днем местами, наибольшая вероятность на севере страны, пройдут небольшие дожди. Ночью будет 10–15, у моря и кое-где на востоке до 16–18 градусов тепла, днем будет 23–26, на юге 28 градусов тепла.