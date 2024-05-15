Снова поднят вопрос искусственного оплодотворения: у скептиков он вызывает подозрение

"Я не запихиваю туда никакие однополые пары. В случае с женщинами, у которых нет партнеров, то и такие пары хотели бы иметь детей, но они и сейчас их заводят. У нас есть и публичный такой случай, речь идет об известной паре. Есть и другие такие женщины. Нынешние законы Литвы от этого не защищают. Дети рождаются и растут в таких семьях. Такая возможность есть в Риге", – сказала Даниэле.