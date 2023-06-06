Снова не удалось выбрать генерального директора LRT

"К сожалению, ни один из кандидатов не набрал 7 голосов, поэтому 20 июня состоится заседание совета LRT, на котором будем решать вопрос объявления нового конкурса, он, возможно, состоится в сентябре", – сказал председатель совета LRT Эугениюс Валатка.
Валатка сказал, что на заседании поднимут вопрос возможной отставки совета LRT.
До нового конкурса ВРИО главы LRT останется Моника Гарбачаускайте-Будрене.
Напомним, что первое голосование состоялось в марте 2023 г, два кандидата - Моника Гарбачаускайте-Будрене и Айстис Забараускас набрали по 6 голосов.
Гендиректора LRT выбирает совет LRT из 12 членов. Совет сейчас возглавляет ректор Каунасского технологического университета Эугениюс Валатка.
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