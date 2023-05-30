Снижение цен прекратилось: какой будет цена гарантийных поставок в июне

По подсчетам Delfi, в июне пользователи плана "Стандартный" с одной временной зоной будут платить за 1 кВт/ч 18,39 центов – это на 8,1% дороже, чем в мае (16,89 цт). За 150 кВт/ придется заплатить 27,58 евро (в мае было бы 25,34 евро).

Статистика цен гарантийной поставки:

Цена гарантийных поставок зависит от средней цены за прошлый месяц на бирже, плюс 15% наценка, УООИ и другие составляющие. На бирже Nord Pool, в литовской зоне цен в мае, по сравнению с апрелем, выросла на 13,8% и составила 7,8 центов за кВт/ч без НДС.

Другие планы на июнь: "Стандартный" при двух зонах - 19,6 centoцт днем и 15,6 ночью и в выходные. План "Дом" - при одной зоне 16,82 центов, двух – 17,78 и 14,64 центов (плюс 3 евро абонентская плата).

Ниже представлено сравнение цен с независимыми поставщиками.

Сравнение цен, по майским данным биржи:

Некоторые независимые поставщики сообщают действующие сейчас на бирже цены.

Например, Elektrum Lietuva указывает 17,962 цт (месяц назад – 20,798 цт), а EGTO energija – 17,83 цт (месяц назад 20,66 цт).

По данным Государственной службы регулирования энергетики, 22 мая на гарантийных поставках было около 44 000 клиентов.

Гарантийные поставки обеспечивают клиентам первого и второго этапов либерализации, которые не выбрали независимого поставщика. По закону, гарантийный поставщик может через 6 месяцев не предоставлять эту услугу, но пока этим правилом компания ESO не пользуется.