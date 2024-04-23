Снег прекратится, но ему на смену придет другое неприятное явление

В большинстве районов ожидаются небольшие осадки, в основном дождь и мокрый снег. Будет дуть сильный ветер южных направлений. Днем будет 3–8 градусов тепла. Теплее будет на юге страны, прохладнее в Жемайтии.

В среду ночью над Литвой установится антициклон. Облака рассеются, ожидается немало прояснений. Существенных осадков не прогнозируют. Будет дуть слабый ветер. Во многих районах ночью будет 1–6 градусов мороза, местами на поверхности почвы, наибольшая вероятность - на севере страны, температура может опуститья до минус 9 градусов. Местами будет чуть выше нуля.