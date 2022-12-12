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В понедельник утром из-за сильного снегопада добираться до работы жителям надо особенно осторожно. Снег все еще будет идти во многих районах. Днем осадки прогнозируют по всей стране. Местами, в основном на западе, снег будет идти сильный. Будет дуть сильный ветер, поэтому ожидается метель. Будет 1–6 градусов мороза.
Снег будет идти всю неделю, ближе к выходным ударят морозы
© DELFI / Andrius Ufartas

Во вторник циклон незначительно сдвинется к северу. И ночью и днем снег будет идти в большинстве районов. Интенсивность осадков снизится. Сохранится порывистый ветер, местами до 15–17 м/с, у моря 18–20 м/с. Прогнозируют метели. Ночью будет 5–10, у моря 2–4, а днем 0–5 градусов мороза.

В среду ночью облака понемногу начнут уходить, но на большей части территории страны все еще будет идти небольшой снег. Будет дуть сильный ветер - 15–18 м/с, ожидается поземка, метели будут наблюдаться реже. Ночью будет 4–9, у моря 1–3 градуса мороза. Днем циклон удалится, небольшой снег выпадет лишь местами. Ветер успокоится, порывы будут наблюдаться только у моря. Днем будет 2–7 градусов мороза, у моря теплее.

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В четверг придет новая зона осадков. Снег будет идти и ночью и днем. Больше всего вероятность осадков на юго-востоке страны. Ночью будет 9–14 градусов мороза. Днем будет облачно, температура составит 1–6, местами 7–9 градусов мороза.

В ночь на пятницу будет меньше осадков, ожидаются прояснения и температура 9–14 градусов мороза. Днем снова придет зона осадков. Снова больше осадков выпадет на юго-востоке. На западе вероятность осадков невелика. Днем будет 4–9 градусов мороза.

По нынешним данным, в выходные усилится зона высокого давления, поэтому осадков будет меньше, а температура по-прежнему будет зимней.

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