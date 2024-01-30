СМИ: зять Паксаса подозревается в опасных связях

Портал lrt.lt сообщает, что из-за представляющих угрозу нацбезопасности страны связей Стумбраса в конце прошлого года были отклонены заявки его компаний Energijos parkai и Energijos turto investicijos о присоединении к сети компании Litgrid . Этот факт подтвердила и правительственная канцелярия.

"Мы можем подтвердить тот факт, что Комиссия по координированию охраны объектов важных для нацбезопасности обсуждала и 19 октября 2023 г. представила выводы, что договоры, которые Litgrid планировала заключить с ЗАО Energijos parkai и ЗАО Energijos turto investicijos не отвечают интересам нацбезопасности Литвы. Эти выводы были передана правительству, их подтвердили 19 ноября 2023 г. соответствующими постановлениями", – сказано в ответе правительства LRT.