2024.08.12 14:22

СМИ: жена мэра Паланги является одним из владельцев колеса обозрения

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Šarūnas Vaitkus
Šarūnas Vaitkus
ФОТО: ELTA / Dainius Labutis

Мэр Паланги Шарунас Вайткус не декларировал свои отношения с компанией Rota fortuna, которая владеет колесом обозрения на курорте. Его супруга является одним из акционеров компании, пишет портал LRT.lt.

По данным портала, связи с компанией не декларировал и депутат Миндаугас Скритулскас, жена которого также является акционером этой компании.

По данным LRT.lt, Вилме Вайткувене и Рамуне Скритулскене принадлежит по 25% акций компании.

Доходы от продаж Rota fortuna в прошлом году составили 1,4 млн. евро. Прибыли не было – ущерб составил 90 000 евро.

Согласно действующему в Литве порядку, политики обязаны подавать ежегодную декларацию имущества всей семьи и декларировать интересы. Декларацию должны заполнять и супруги политиков.

Мэр утверждает, что он не должен был декларировать эти данные, т.е. причина - не ошибка.

„По действующим в нашей стране законам, я не обязан декларировать, что моя жена Вайткувене купила акции этой компании“, – ответил на вопрос LRT.lt Вайткус.

Однако после появления информации на LRT.lt, Вайткус дополнил декларацию, заявив, что ему нечего скрывать.

Информацию о том, что акции Rota fortuna принадлежат его жене, не декларировал и депутат Скритулскас.

LRT.lt не удалось связаться с депутатом и получить объяснение.

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