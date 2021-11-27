Этой информацией и видео, на котором зафиксированы автомобильные номера П. Гражулиса, поделились читатели новостного портала 15min. Сообщается, что возможное нарушение было зафиксировано на прошлой неделе.

Скандального политика некоторое время называли дорожным орлом - в 2011 году сообщалось, что он превышал скорость в 34 раза. Однако в тот раз П. Гражулис признал свою вину только в одном случае превышения скорости. Сказал, что не знает, кто был за рулем арендуемого автомобиля в остальные разы. Как сообщает Lietuvos Rytas, поскольку фотографии были размытыми, член Сейма избежал наказания.

Член Сейма был пойман за рулем этой же машины в середине августа на трассе Клайпеда-Каунас, когда был наказан за хулиганское вождение. Это видно по фотографиям очевидцев происшествия. Об этом сообщил lrytas.lt. У него также должны были быть конфискованы водительские права, но это решение оспаривается депутатом в суде.