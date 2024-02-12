СМИ: задержан бизнесмен Степуконис, подозреваемый в хищении 30 млн евро

15min.lt со ссылкой на источники сообщает, что Ш. Степуконис задержан и допрошен.
Пресс-секретарь Службы расследования финансовых преступлений (СРФП) Модеста Зданаускайте сообщила в понедельник Elta, что пока не может прокомментировать появившуюся в СМИ информацию о том, что Ш. Степуконис якобы был задержан.
Как сообщает СРФП, информацию о расследовании обещают предоставить чуть позже, в понедельник.
BaltCap подала иск против своего бывшего партнера в Литве Шарунаса Степукониса, игорной компании Olympic Casino Group Baltija и ее акционера в Эстонии OB Holding 1, с которых она пытается взыскать 16,6 млн евро.
Управляющая компания BaltCap расторгла договор с Ш. Степуконисом в ноябре прошлого года и немедленно обратилась в правоохранительные органы после выявления нарушений в управлении финансами возглавляемого им фонда.
Следствие по делу о деятельности Ш. Степукониса контролируется Европейской прокуратурой, расследование проводит Служба по расследованию финансовых преступлений (СРФП).
Есть подозрение, что в общей сложности Ш. Степуконис мог присвоить около 30 млн евро.
Член Вильнюсского горсовета Александрас Нямунайтис утверждает, что Ш. Степуконис в настоящее время воюет в Украине в качестве добровольца.