СМИ: за проектами бизнес-центров в Вильнюсе стоит окружение Виктора Януковича

Находящееся в начальной фазе строительства офисное здание Core и уже построенный бизнес-центр Link официально связаны и развиваются компанией Baltijos gildija, однако, как утверждает Отдел расследований LRT, на самом деле деньги в крупные столичные проекты через "офшоры" поступают из глубоких карманов украинской элиты.
В статье говорится, что за миллионными переводами, связанными с бизнес-центрами Link и Core, стоит созданная на Кипре компания Koksi Holding Ltd, а связи ее владелицы ведут к украинской элите. В развитии бизнес-центров также участвует и другой украинец, члены семьи котрого до этой поры были известны в Украине как близкие доверенные люди В. Януковича, а политическую карьеру они связывают с прокремлевскими украинскими силами, говорится в публикации.
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