aA
Украинский бизнес в сфере недвижимости, связанный с пророссийскими силами этой страны и бывшим президентом Виктором Януковичем, стоит за двумя проектами недвижимости в центре Вильнюса, сообщил в понедельник Отдел расследований Литовского радио и ТВ (LRT).
СМИ: за проектами бизнес-центров в Вильнюсе стоит окружение Виктора Януковича
© Reuters / Scanpix

Находящееся в начальной фазе строительства офисное здание Core и уже построенный бизнес-центр Link официально связаны и развиваются компанией Baltijos gildija, однако, как утверждает Отдел расследований LRT, на самом деле деньги в крупные столичные проекты через "офшоры" поступают из глубоких карманов украинской элиты.

В статье говорится, что за миллионными переводами, связанными с бизнес-центрами Link и Core, стоит созданная на Кипре компания Koksi Holding Ltd, а связи ее владелицы ведут к украинской элите. В развитии бизнес-центров также участвует и другой украинец, члены семьи котрого до этой поры были известны в Украине как близкие доверенные люди В. Януковича, а политическую карьеру они связывают с прокремлевскими украинскими силами, говорится в публикации.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

Aurelijus Veryga

Верига: я бы не спешил с объявлением третьей волны, но одна причина очевидна

Департамент статистики Литвы 22 февраля предупредил о...

Статистики предупреждают об угрозе: эксперт предлагает подождать хотя бы неделю (12)

Показатель заболеваемости COVID-19 за последние недели...

Вильнюсский суд не принял жалобу Киркорова

Вильнюсский окружной административный суд пока не...

Совет экспертов предложит изменить порядок ношения масок в Литве (32)

Совет экспертов, созданный правительством Литвы . в...

Литва: статистики предупреждают о начинающейся третьей волне COVID-19 (38)

Департамент статистики Литвы предупреждает, что в...