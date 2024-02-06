СМИ: за 3 года в литовских епархиях могло расследоваться 11 случаев эксплуатации несовершеннолетних

"11 случаев достаточно много и столько не было предано огласке. (...) В принципе, как мне кажется, это из-за закрытости церкви. Они боятся пускать в свои архивы внешних экспертов, которые бы увидели, сколько было получено жалоб и как на них отреагировали", – заявила во вторник радиостанции LRT Б. Давидоните.

По ее словам, несмотря на запрет Папы Римского священникам, осужденным за жестокое обращение с детьми, оставаться на своем посту, в Литве все еще имеются случаи, когда осужденные за растление детей священнослужители продолжают служить в церкви, в том числе работать с детьми.

"Ксендз Видмантас Гарецкас – один из таких священников, который работает в Паневежской епархии, он был осужден всеми судами и Верховным судом за растление двух первоклассникам. Его преступление было окончательно и неопровержимо доказано. Но он продолжает работать священником в нескольких приходах Биржайского района. По данным епархии, единственная примененная к нему санкция – ему не разрешается работать с детьми, когда те приходят на уроки в школу. Но бывают случаи, когда священнику приходится еще и объяснять таинства детям, тогда у священника все равно есть контакт с детьми. Только, якобы, тогда это происходит в присутствии других взрослых", – сказала Б. Давидоните.