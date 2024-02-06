СМИ: за 3 года в литовских епархиях могло расследоваться 11 случаев эксплуатации несовершеннолетних

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI (K.&#268;achovskio nuotr.)
За три года в литовских епархиях могло расследоваться 11 случаев различных форм эксплуатации несовершеннолетних – об этом свидетельствуют результаты последнего расследования Центра журналистских расследований "Редакция". Однако, как отмечает соавтор расследования Бируте Давидоните, на данный момент руководство Церкви воздерживается от раскрытия известных им подробностей данных расследований.

"11 случаев достаточно много и столько не было предано огласке. (...) В принципе, как мне кажется, это из-за закрытости церкви. Они боятся пускать в свои архивы внешних экспертов, которые бы увидели, сколько было получено жалоб и как на них отреагировали", – заявила во вторник радиостанции LRT Б. Давидоните.

По ее словам, несмотря на запрет Папы Римского священникам, осужденным за жестокое обращение с детьми, оставаться на своем посту, в Литве все еще имеются случаи, когда осужденные за растление детей священнослужители продолжают служить в церкви, в том числе работать с детьми.

"Ксендз Видмантас Гарецкас – один из таких священников, который работает в Паневежской епархии, он был осужден всеми судами и Верховным судом за растление двух первоклассникам. Его преступление было окончательно и неопровержимо доказано. Но он продолжает работать священником в нескольких приходах Биржайского района. По данным епархии, единственная примененная к нему санкция – ему не разрешается работать с детьми, когда те приходят на уроки в школу. Но бывают случаи, когда священнику приходится еще и объяснять таинства детям, тогда у священника все равно есть контакт с детьми. Только, якобы, тогда это происходит в присутствии других взрослых", – сказала Б. Давидоните.

По мнению авторов расследования, известны и случаи мошенничества среди священников, когда священнослужители воспользовались доверием общественности – журналисты узнали о мошенничестве как минимум трех священников, когда один из них обманул как минимум семерых стариков, выманив у них деньги.

"Ксендз Болесловас Йонайтис умудрился снимать счета от имени других людей, получить удостоверения об инвалидности, получать пособия, не имея при этом никаких полномочий представлять этих людей", – заявил журналист Игнас Кинчинас.

"Церковные иерархи так или иначе реагируют на преступление только после того, как о нем узнала общественность. По словам Церкви, о таких случаях узнают тогда, когда о них узнают все, но в случаях, рассмотренных в ходе нашего расследования, были случаи, когда это было неправдой", – добавил И. Кинчинас.

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