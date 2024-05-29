2024.05.29 14:37

СМИ: в Вильнюсском аэропорту на этой неделе совершил посадку самолет из Минска

 
ru.DELFI.lt
ФОТО: ELTA / Dainius Labutis
В Вильнюсском аэропорту во вторник совершил посадку самолет из Минска, сообщает портал 15min. По словам представителя Литовских аэропортов, перед тем, как ему дали разрешение на посадку были проведены процедуры проверки.

15min сообщает, что на сайте Flightradar показали - 28 мая, в 8.30 ч. в Вильнюсе посадку совершил небольшой спортивный самолет (регистрационный номер EW–535SL).

Сообщается, что по доступным для всех данным, видно, что самолет принадлежит частному аэродрому, находящемуся около Минска.

Представитель Литовских аэропортов Тадас Василяускас подтвердил, что самолет прилетел из Минска, проводилась жесткая процедура согласования полета и проверки. Самолетом управляло частное лицо.

"После процедуры проверки самолету разрешили совершить посадку в Вильнюсском аэропорту", – сказал он.

По его словам, такие процедуры распространяются на все нерегулярные рейсы.

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