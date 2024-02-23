СМИ: в Украине погиб служивший в ВСУ литовец

Его смерть 15min.lt подтвердил Сигитас Маляускас, руководитель инструкторской миссии в Украине "Змеиный остров".

По его словам, литовец вместе с украинским солдатом вез мины на передовую под Бахмутом. Их машину поразил российский FPV-беспилотник.

О смерти литовца проинформированы как его родственники, так и посольство Литвы в Киеве.

Литовец воевал против российских оккупантов и служил в 92-й бригаде ВСУ.