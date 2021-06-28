СМИ: в Соединенном Королевстве хотят остаться 250 тысяч литовцев

Посол Литвы в СК Ренатас Норкус сообщил, что эти данные получены до середин апреля, поэтому число еще может вырасти. Между тем, по официальной статистике СК, в стране проживают лишь 150 тыс. граждан Литвы.
Статус проживания в Великобритании подтвержден у как минимум 175 тыс. литовцев, которые законно провели в стране пять лет, и у еще 50 тыс. граждан Литвы статус частичного проживания, то есть им придется регистрироваться два раза, когда они проживут в стране пять лет.
Р. Норкус сказал, что в целом британские ведомства уже рассмотрели 5,6 млн заявлений граждан ЕС о возможности остаться в стране, и не ожидали таких больших цифр.
Граждане ЕС должны зарегистрировать проживание в СК до 1 июля, в противном случае они потеряют права, предусмотренные в договоре СК и ЕС.
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