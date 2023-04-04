СМИ: в Паланге несколько недель находится самолет, который должен был лететь в Россию

Отдел расследований LRT сообщает, что перелет был организован российским бизнесом, предлагающим помощь в покупке или возвращении застрявших из-за введения санкций в Европе самолетов или их частей. В данном случае посредником выступала итальянская компания. Отмечается, что сам самолет, хотя официально и зарегистрирован в Дании, недавно был продан турецкой компании, принадлежащей гражданину России. Пилот – гражданин России, у которого есть вид на жительство в Литве. Он трудоустроен в компании BAA Training, принадлежащей компании предпринимателя Гедиминаса Жемялиса Avia Solutions Group.

По словам представителя Литовской администрации безопасного транспорта Виргинии Жегуните, если удастся выяснить, что заказчик полета или компания, купившая самолет, связаны с Россией, то это можно считать нарушением санкций. Пока еще ведется расследование, поэтому самолет не может покинуть Литву.