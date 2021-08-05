СМИ: в Литве "исчезли" 200 соискателей убежища

"Есть такие, которые исчезают, затем их возвращают, мы опять рассматриваем. Таких прекращенных прошений у нас около 200 из тех прибывших сейчас", - сообщила порталу директор Департамента миграции Эвелина Гудзинскайте.

Она отметила, что обычно такие мигранты позже вновь появляются, так как они зарегистрированы как в литовской, так и в европейской системе, поэтому, если они уезжают в другие страны, позже их возвращают, поэтому рассмотрение прошений возобновляется.

В Литву через границу с Беларусью в этом году попало более 4 тысяч мигрантов. Большинство - иракцы. Из-за этого в стране объявлена экстремальная ситуация.