СМИ: в Литве действуют минимум пять групп суверенов, большинство поддерживает связь с единомышленниками из России и Беларуси

Сообщается, что как минимум три действующие в стране группы суверенов поддерживают связь с Николаем Буровым из Беларуси, называющим себя главой мира суверенов. Этот человек заявляет о создании "Мира Суверенов", торгует документами суверенов, имеет собственную "валюту" и организует тренинги.

Также сообщается, что в деятельности некоторые из этих движений суверенов есть признаки мошенничества.

В расследовании LRT подчеркивается и активность Альфонсаса Норвайши, называющего себя президентом суверенной и независимой Литвы в изгнании. Этот человек в настоящее время проживает в Швейцарии, где скрывается от литовских правоохранительных органов, поскольку был осужден за финансовые махинации.

Напомним, что движение суверенов в Литве привлекло внимание после того, как родители, самопровозглашенные суверены, похитили троих своих детей из детского дома Pastogė и попытались вывезти их в Беларусь.