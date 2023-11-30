СМИ: в Литве действуют минимум пять групп суверенов, большинство поддерживает связь с единомышленниками из России и Беларуси

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: AFP / Scanpix

В Литве действуют как минимум пять групп, называющих себя суверенами, большинство из которых поддерживает связи с аналогичными деятелями из России или Беларуси – об этом свидетельствуют данные расследования LRT.

Сообщается, что как минимум три действующие в стране группы суверенов поддерживают связь с Николаем Буровым из Беларуси, называющим себя главой мира суверенов. Этот человек заявляет о создании "Мира Суверенов", торгует документами суверенов, имеет собственную "валюту" и организует тренинги.

Также сообщается, что в деятельности некоторые из этих движений суверенов есть признаки мошенничества.

В расследовании LRT подчеркивается и активность Альфонсаса Норвайши, называющего себя президентом суверенной и независимой Литвы в изгнании. Этот человек в настоящее время проживает в Швейцарии, где скрывается от литовских правоохранительных органов, поскольку был осужден за финансовые махинации.

Напомним, что движение суверенов в Литве привлекло внимание после того, как родители, самопровозглашенные суверены, похитили троих своих детей из детского дома Pastogė и попытались вывезти их в Беларусь.

Департамент государственной безопасности (ДГБ) тогда предупредил об обострившихся в последнее время конфликтах между движением "суверенов" и государственными учреждениями.

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