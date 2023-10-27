СМИ: в Литовской армии – случай сексуального домогательства

27 октября портал Lrt.lt сообщил о получении письма, в котором рассказывается о случае сексуального домогательства к сержанту в центральном штабе объединённых вооруженных сил НАТО в Европе (SHAPE) в Белгии. Сообщается, что женщина подала жалобу. Известно, что человек, на которого была подана жалоба, покинул службу еще до начала ее рассмотрения.