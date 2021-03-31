"Мы ждем третьей волны. Точно ли она уже началась, возможно, да", – сказал LNK гендиректор Сантаришкской клиники Феликсас Янкявичюс.

Эпидемиологи говорят, что надо следить за ситуацией две недели, прежде чем утверждать, что началась третья волна, но в больницах ситуация сильно ухудшилась.

В Вильнюсском регионе ситуация близка декабрьской. В Сантаришкской клинике уже заполнена половина коек в реанимации для больных COVID–19 и 70% обычных коек.

Во всем Вильнюсском регионе заполнены 80% коек для больных COVID–19. Например, в Тракайской больнице отделение заполнили сразу, как только его открыли.

Ковидные отделения во вспомогательных больницах расширяются, например, в Вильнюсской городской клинической больнице.

"Что касается Вильнюса, то количество коек в Вильнюсской городской клинической больнице до выходных должны увеличить на 50 шт. Конечно, потенциал этой больницы намного выше, в ближайшее время можно открыть 100 коек", – сказал Янкявичюс.

Врачей утешает лишь то, что большая часть медперсонала привита.

"Большая часть пациентов - непривитые, тут нет никакого сомнения", – сказал главврач.

Из 180 тяжелых больных Сантаришкской клиники больны британским штаммом, который доминирует в Вильнюсском и Мариямпольском округе. Зафиксированы несколько случаев южноафриканского штамма. Кроме того, увеличивается число молодых пациентов в тяжелой форме.

"Уже есть и 40-летние. Но мы знаем – 50-летние встречаются все чаще", – сказал Янкявичюс.

По данным LNK, в Литве зафиксирован и один случай бразильского штамма.

"Этот штамм редко фиксируют в странах ЕС, он нешироко распространен. Но у нас пока нет данных о том, что он может вызывать более тяжелое течение болезни, однако надо с осторожностью оценивать его реакцию на вакцину", – сказала главный эпидемиолог Литвы Лорета Ашоклене.

Ситуация ухудшается и в Паневежском округе, там заполнена половина коек для больных COVID–19.

"В Паневежском и Укмергском округах число новых случаев растет", – сказал директор Паневежской больницы Арвидас Скорупскас, заметив, что в регионе фиксируют больше случает британского штамма.