СМИ: установлена личность матери оставленной в "окне жизни" почти двухлетней девочки

Напомним, что 11 декабря поступило сообщение о том, что в каунасском "окне жизни" была оставлена примерно двухлетняя девочка. Это был самый большой ребенок, оставленный в "окне жизни" в Литве с 2009 года. Рядом с девочкой было оставлено письмо. В письме было сказано, что ее здесь оставили, потому что человек, принесший ее, не хочет, чтобы ребенок рос в неподходящем окружении, где бытует психологическое насилие, употребляют алкоголь, чувствуется нехватка в средствах. Также сообщается, что ребенка не любят, поэтому ему лучше расти в другом месте.
Delfi напоминает, что в письме также было указано имя девочки и дата ее рождения. Выяснилось, что девочке до двух лет оставалось две недели. Девочка была ухоженная, опрятно одетая, следов насилия на теле ребенка не было.
Сейчас девочка находится у временных опекунов. Дежурная опекун пытается создать уютные условия для девочки, но не скрывают – девочка сильно плачет, она уже в таком возрасте, что многое понимает. Специалисты признают, что это серьезная травма, последствия которого выяснятся лишь со временем.
Глава Государственной службы по правам ребенка и усыновлению Илма Скуодене в социальной сети Facebook подробно рассказала об этом происшествии.
"Давайте примем это как спасение жизни ребенка. Могут быть и такие решения. Наверное, они болезненны для всех, особенно для тех, кто их принимает. Важно сказать, что у родителей есть 3 месяца на то, чтобы поменять свое решение. В таком случае им окажут всю необходимую помощь. Если родители решение не поменяют – ребенку будут искать приемных родителей. Это самый большой ребенок оставленный в Литве в окне жизни.
В 2013 году в Каунасе был оставлен мальчик, которому был год и семь месяцев. В этом году это пятый ребенок оставленный в окне жизни. 5 спасенных жизней. С 2009 году в окнах жизни в Литве были оставлены 95 детей. 16 из них родители вернули", – писала Скуодене.