СМИ: у литовцев на белорусской границе забирают телефоны и проверяют публикации в соцсетях

"Потом стал спрашивать, где живу, где работаю. Я рассказал о своей специальности, но, видимо, ему это было неинтересно, потому что я простой рабочий. Потом он спросил меня о мнении моих коллег по работе, о людях… В общем, о том, что происходит в последнее время. Он не сказал, что именно, но, думаю, понятно, что он спрашивал про настроения насчет Украины. […] Я отвечал просто, я должен был ответить то, что они хотели услышать. Я ответил, что мне это неинтересно, я ничего не знаю и так далее", — продолжает Саулюс.