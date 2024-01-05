СМИ: сыну Абрамовича новый литовский паспорт был выдан минувшей осенью

Ранее департамент эту информацию не предоставлял, ссылаясь на регламент защиты личных данных.

Дети Абрамовича - Аркадий и Анна - получили литовское гражданство по происхождению - дедушка и бабушка миллиардера по отцовской линии были гражданами Литвы.

По данным департамента, Анна получила литовский паспорт в октябре 2011 года, а обновила в мае 2021 года. Сын миллионера получил литовский паспорт в соответствии с новым порядком, на документах есть подпись министра.

"К тому времени прошло 1,5 года со дня, когда Абрамовича внесли в санкционный список. Публично была известна информация о том, что до вторжения в Украину Абрамович передал детям контроль над 10 своими фондами.

Эти факты в начале 2023 г. представило издание The Guardian.

По данным департамента, гражданство Аркадия восстановлено на основании приказа главы МВД Литвы " Дайлюса-Альфонсаса Баракаускаса" в 2013 г.