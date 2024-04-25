СМИ сообщают, что стало причиной смерти бывшего премьер-министра Киркиласа

Сообщается, что эту информацию порталу подтвердило несколько несвязанных между собой источников из окружения покойного.
До сих пор причина смерти Кириласа не сообщалась. Было лишь известно, что о смерти 72-летнего политика в полицию сообщили близкие.
В среду бывший еврокомиссар Витянис-Повилас Андрюкайтис сказал, что причиной смерти политика были болезни кровеносных сосудов.
"Никотин и табак, курение - это фактор риска. Этот фактор для него был очень опасен", - сказал он журналистам после похорон. Андрюкайтис напомнил о знаменитой трубке Киркиласа, политик курил не меньше 40 лет.
Напомним, что Киркиласа проводили в последний путь 24 апреля.
Гедиминас Киркилас родился в 1951 году в Вильнюсе. С 1972 по 1978 г. работал реставратором в тресте по реставрации памятников.
В 1978 году кончил Вильнюсский педагогический университет (специальность литовский язык и литература), в 1982 – Вильнюсскую высшую партийную школу, в 2004 – г. Международную школу бизнеса в Вильнюсском университете.
В 1990–1992 гг Киркилас был помощником депутата Верховного Совета-Восстановительного сейма Литвы Альгирдаса Бразаускаса.
В 2006–2008 гг занимал пост премьер-министра Литвы. В 1992–2020 гг депутат парламента Литвы.
В советское время был членом Коммунистической партии, до 2001 г. – Демократической партии труда Литвы, в 2001–2017 гг – Социал-демократической партии Литвы. В 2017 г основал Литовскую партию регионов.
У покойного было двое детей: сын и дочь.