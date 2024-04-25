2024.04.25 10:27

СМИ сообщают, что стало причиной смерти бывшего премьер-министра Киркиласа

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Gediminas Kirkilas
Gediminas Kirkilas
ФОТО: DELFI / Andrius Ufartas

Бывший премьер-министр Гедиминас Киркилас скончался от инсульта, сообщил 25 апреля портал lrytas.lt.

Сообщается, что эту информацию порталу подтвердило несколько несвязанных между собой источников из окружения покойного.

До сих пор причина смерти Кириласа не сообщалась. Было лишь известно, что о смерти 72-летнего политика в полицию сообщили близкие.

В среду бывший еврокомиссар Витянис-Повилас Андрюкайтис сказал, что причиной смерти политика были болезни кровеносных сосудов.

"Никотин и табак, курение - это фактор риска. Этот фактор для него был очень опасен", - сказал он журналистам после похорон. Андрюкайтис напомнил о знаменитой трубке Киркиласа, политик курил не меньше 40 лет.

Напомним, что Киркиласа проводили в последний путь 24 апреля.

Гедиминас Киркилас родился в 1951 году в Вильнюсе. С 1972 по 1978 г. работал реставратором в тресте по реставрации памятников.

В 1978 году кончил Вильнюсский педагогический университет (специальность литовский язык и литература), в 1982 – Вильнюсскую высшую партийную школу, в 2004 – г. Международную школу бизнеса в Вильнюсском университете.

В 1990–1992 гг Киркилас был помощником депутата Верховного Совета-Восстановительного сейма Литвы Альгирдаса Бразаускаса.

В 2006–2008 гг занимал пост премьер-министра Литвы. В 1992–2020 гг депутат парламента Литвы.

В советское время был членом Коммунистической партии, до 2001 г. – Демократической партии труда Литвы, в 2001–2017 гг – Социал-демократической партии Литвы. В 2017 г основал Литовскую партию регионов.

У покойного было двое детей: сын и дочь.

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