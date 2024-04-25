СМИ сообщают, что стало причиной смерти бывшего премьер-министра Киркиласа

Сообщается, что эту информацию порталу подтвердило несколько несвязанных между собой источников из окружения покойного.

До сих пор причина смерти Кириласа не сообщалась. Было лишь известно, что о смерти 72-летнего политика в полицию сообщили близкие.

В среду бывший еврокомиссар Витянис-Повилас Андрюкайтис сказал, что причиной смерти политика были болезни кровеносных сосудов.

"Никотин и табак, курение - это фактор риска. Этот фактор для него был очень опасен", - сказал он журналистам после похорон. Андрюкайтис напомнил о знаменитой трубке Киркиласа, политик курил не меньше 40 лет.

Напомним, что Киркиласа проводили в последний путь 24 апреля.

Гедиминас Киркилас родился в 1951 году в Вильнюсе. С 1972 по 1978 г. работал реставратором в тресте по реставрации памятников.