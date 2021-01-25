СМИ: собиравшей пожертвования для белорусов предпринимательнице - вопросы о подделке документов

По данным LRT, организация "Дапамога", которую возглавляет проживающая в Литве белорусская предпринимательница Наталья Колегова, собирала пожертвования у литовцев. По ее словам, было собрано около 25 тыс. евро, и за счет этой суммы проживающим помогали поселиться, заплатить за еду, одежду, визы.

Однако Отдел расследований LRT сообщает, что собрал документы и свидетельства белорусов о том, что они платили за квартиры. По данным LRT, Н. Колегова арендовала квартиры белорусам даже по цене, выше рыночной, хотя при этом утверждала, что помогает безвозмездно.

По данным LRT, для получения средств из международных фондов помощи, возможно, при содействии Н. Колеговой фальсифицировались договора аренды. В них фальсифицировались и подписи глав компаний.

Н. Колегова об этом предоставила LRT различные версии, а затем утверждала, что договора являются поддельными и не связаны с ней.

Компания Natalex,принадлежащая этой предпринимательнице и ее супругу, возможно, фальсифицировала и справки литовских медиков – это LRT подтвердил один из медиков, якобы предоставлявших консультации.