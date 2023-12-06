СМИ: службы получили 46 сообщений в связи с возможными нарушениями в отношении ребенка, которого забрали у матери

"Сама ситуация развивается с 2018 года, активно – с 2022 года. Был получен целый ряд сообщений в связи с возможными нарушениями прав ребенка. С 2018 года до августа 2023 года было получено 46 сообщений, которые касались нарушений прав этого ребенка", – сказала Скуодене.
Она заметила, что заявления подавали как сами родители, так медучреждения, специалисты по правам детей, работники центра социальных услуг.
Скуодене признала, что службы работали с семьей не один год. Она обратила внимание на то, что в тот раз, который был снят на видео, ребенка из семьи не забрали – он живет с отцом. Права обоих родителей на ребенка не ограничены, но составлен порядок встреч, отметила Скуодене.
"Нет такого, чтобы права на ребенка были ограничены. Но ребенка должны были вернуть по месту жительства, вернуть в школу, в его социальное окружение, к друзьям, в кружки. Важно заметить, что это было 21 сентября, а ребенок еще не посещал школу. Иными словами говоря, мать с ребенком скрывалась", – сказала lrt.lt Скуодене.
Службы напомнили, что ребенка у матери изъяли в сентябре после того как суд принял соответствующее решение - мать должна была срочно передать ребенка отцу. Однако женщина не выполнила постановление суда, его пришлось осуществить службе.
"На видео - несколько минут процесса, а длилось все на самом деле очень долго, несколько часов. Вся картина была бы иной", – сказала Скуодене.
Напомним, что 4 декабря в публичном пространстве стали распространять видео с изъятием ребенка у матери. Ребенка вырвали из объятий матери, мальчик плакал и кричал: "нет", "мамочка", "спасите", "пустите".
Социальные работники успокаивали ребенка, говоря, что его мамочка никуда не пропадет.
Мать просила не забирать у нее ребенка. Видео в социальной сети поделилась лидер организации "Босые мамы" Виталия Янкаускайте-Милчювене.