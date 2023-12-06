СМИ: службы получили 46 сообщений в связи с возможными нарушениями в отношении ребенка, которого забрали у матери

"Сама ситуация развивается с 2018 года, активно – с 2022 года. Был получен целый ряд сообщений в связи с возможными нарушениями прав ребенка. С 2018 года до августа 2023 года было получено 46 сообщений, которые касались нарушений прав этого ребенка", – сказала Скуодене.

Она заметила, что заявления подавали как сами родители, так медучреждения, специалисты по правам детей, работники центра социальных услуг.

Скуодене признала, что службы работали с семьей не один год. Она обратила внимание на то, что в тот раз, который был снят на видео, ребенка из семьи не забрали – он живет с отцом. Права обоих родителей на ребенка не ограничены, но составлен порядок встреч, отметила Скуодене.