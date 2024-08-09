2024.08.09 12:50

СМИ: семья Габриэлюса Ландсбергиса купила роскошную виллу в Греции

 
ru.DELFI.lt
Gabrielius Landsbergis ir Austėja Landsbergienė balsavo iš anksto rinkimuose į Europos Parlamentą
Gabrielius Landsbergis ir Austėja Landsbergienė balsavo iš anksto rinkimuose į Europos Parlamentą
ФОТО: URM

Семья председателя Союза отечества-Христианских демократов Литвы (СО-ХДЛ), министра иностранных дел Габриэлюса Ландсбергиса приобрела роскошную виллу в Греции, на острове Эгина, сообщает портал lrytas.lt. По данным портала, участок с постройками зарегистрирован на имя Аустеи Ландсбергене.

Согласно публикации на lrytas.lt, Ландсбергене купила участок земли с двумя постройками (дом площадью 313 кв. м и двумя террасами и домик площадью 23 кв. м) в 2022 году. Аванс в 225 000 евро был переведен в феврале 2022 года.

В имущественных декларациях 2022 и 2023 г. Ландсбергене указала, что у нее есть за границей недвижимость стоимостью 795 000 евро

Delfi напоминает, что супруга главы МИД Литвы Ландсбергене, которой принадлежит сеть частных детских садов Vaikystės sodas и частная школа Королевы Морты, по данным за 2023 г. входит в список самых богатых жителей Литвы, занимая в нем второе место.

Стоимость ее имущества 17,7 млн. евро – на 27 000 евро меньше, чем год назад.

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