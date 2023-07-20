20 июля 2023 г. 10:22

СМИ: роскошные автомобили через Литву едут в Россию

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: Shutterstock
В прошлом году из Литвы в Беларусь уехали автомобили на сумму более полумиллиарда евро – вероятно, эти автомобили оказались в России, сообщает Исследовательский отдел LRT.

За 2022 год, по данным Департамента статистики, экспорт легковых автомобилей из Литвы в Беларусь составил 584 млн. евро, сообщается в проведенном исследовании.

Также отмечается, что уже за первые три месяца текущего года поток автомобилей из Литвы в соседнюю страну превысил 200 млн. евро – это в два раза больше, чем до широкомасштабной войны в Украине.

Исследовательский отдел LRT также выявил Telegram-канал, в котором открыто торгуют дорогими автомобилями, указывая их путь. Часто на автомобилях, размещенных в этой социальной сети, красуются литовские транзитные номера.

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