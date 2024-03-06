СМИ: расходы литовцев в Польше в 2023 году приблизились к допандемическому уровню

 
в январе-сентябре 2023 года расходы достигли 271,3 млн евро
ELTA
ru.DELFI.lt
Lietuviai šturmuoja Seinų parduotuves
Lietuviai šturmuoja Seinų parduotuves
ФОТО: Romas Sadauskas-Kvietkevičius
Расходы литовцев в Польше в январе-сентябре 2023 года достигли 271,3 млн. евро и были на 17 проц. выше, чем за тот же период 2022 года, когда они составляли 231,9 млн. евро, сообщает Verslo žinios.

Большая часть расходов приходится на услуги и непродовольственные товары: 16,2 проц. тратится на продукты питания и безалкогольные напитки, а 10 проц. – на алкоголь и табак.

Как сообщает vz.lt, в третьем квартале 2023 года литовцы в Польше больше всего потратили на непродовольственные товары – 49,2 проц. всех расходов и на услуги – 28,7 проц. При этом на продукты питания и безалкогольные напитки – 12,8 проц., табак – 7,3 проц., алкоголь – 2 проц.

В Польше чаще всего закупаются жители деревень, место жительства которых находится примерно в 50 км от границы – они составляют 71,8 проц. всех опрошенных, причем среди них более половины живут в 30 км от границы или ближе.

В 2022 году литовцы были третьими по средним тратам на человека за одну поездку за покупками – они, совершая покупки в Польше, потратили 119 евро. Тогда как украинцы тратили 170 евро, а белорусы – 132 евро.

Как сообщает Verslo žinios, в Литве также работает множество посредников, компаний, занимающихся перевозкой товаров из Польши.

Выручка от продаж одной из них – Cargolot, по словам главы компании Роландаса Букаускаса, за 2023 г. увеличилась на 30-40 проц. Тогда как в 2022 году, компания зафиксировала выручку в размере 537 922 евро.

Компания также занимается доставкой товаров из Германии. По данным компании, интернет-магазины обеих стран активно посещают покупатели из Литвы.

По данным vz.lt, жителям соседних стран удобно приобретать продукты питания в Польше благодаря нулевому налогу на добавленную стоимость (НДС) на такие продукты, как мясо, овощи, фрукты, каши и детское питание. Ранее к ним применялась льготная ставка в размере 5 проц.

Самый большой рост закупок в Польше был в 2018 и 2019 годах, когда литовцы потратили 359,4 млн. евро и 367,1 млн. евро соответственно.

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