СМИ: расходы литовцев в Польше в 2023 году приблизились к допандемическому уровню

Большая часть расходов приходится на услуги и непродовольственные товары: 16,2 проц. тратится на продукты питания и безалкогольные напитки, а 10 проц. – на алкоголь и табак.

Как сообщает vz.lt, в третьем квартале 2023 года литовцы в Польше больше всего потратили на непродовольственные товары – 49,2 проц. всех расходов и на услуги – 28,7 проц. При этом на продукты питания и безалкогольные напитки – 12,8 проц., табак – 7,3 проц., алкоголь – 2 проц.

В Польше чаще всего закупаются жители деревень, место жительства которых находится примерно в 50 км от границы – они составляют 71,8 проц. всех опрошенных, причем среди них более половины живут в 30 км от границы или ближе.

В 2022 году литовцы были третьими по средним тратам на человека за одну поездку за покупками – они, совершая покупки в Польше, потратили 119 евро. Тогда как украинцы тратили 170 евро, а белорусы – 132 евро.