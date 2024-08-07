СМИ: подведомственное Минздраву учреждение отправило Рокишкскому муниципалитету просроченные тесты на COVID-19

По его словам, тесты, переданные министерством, предназначались для раздачи детям Рокишкского района через образовательные учреждения. По мнению мэра, такие действия, возможно, преступны, поскольку не было обеспечено качество тестов.

„На первый взгляд подарок показался полезным, однако при ближайшем рассмотрении выяснилось, что тесты – просроченные. Они были изготовлены в январе 2022 года и должны были действовать до июня 2023 года. Реагенты в некоторых тестах уже испарились или высохли“, – сообщает портал Rokiškio Sirena (Рокишкская сирена).

Отмечается, что министерство согласилось принять тесты обратно.